Das Ende der Schwarmstädte Immobilienanlegern droht eine Preisfalle

Aber die Entwicklung geht nun in eine andere Richtung. Und wer sich auf die Suche nach Erklärungen dafür macht, wird – zumindest im Osten – vor allem beim Blick auf die Haushaltszahlen fündig. Während die Zahl der Haushalte in westdeutschen Schwarmstädten noch steigt, können in den östlichen Städten – beispielsweise in Erfurt und Schwerin, aber auch in Leipzig und Dresden – seit 2018 rückläufige Haushaltszahlen beobachtet werden.