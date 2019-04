Debatte um Enteignungen Sind Wohnkonzerne wirklich die schlechteren Vermieter?

Und die Experten gehen noch einen Schritt weiter: Sie hinterfragen, ob es automatisch gut ist, dass die kommunalen Vermieter die Mieten nicht anheben. „Durch unterlassene Mietsteigerungen wird der Gewinn geschmälert, was zu geringeren Ausschüttungen an den Gesellschafter, die Stadt, führt.“ Das halten die Autoren nur dann für vertretbar, wenn durch die niedrigen Mieten ein sozialpolitisches Ziel erreicht werden soll. Wenn also besonders viele Niedrigverdiener oder Sozialhilfeempfänger in den öffentlichen Wohnungen leben, die sich hohe Mieten nicht leisten könnten.