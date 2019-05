Experte erklärt Das bedeutet das Eigenbedarfs-Urteil für Mieter und Vermieter

Was hat das Folgen für ähnliche Verfahren?

Die Verfahren werden länger und teurer. Vermieter müssen länger auf eine Räumung warten, weil die Mieter während der Gerichtsprozesse in ihrer Wohnung bleiben dürfen. In dieser Zeit können die Vermieter nicht über ihr Eigentum verfügen. Sie müssen sich eventuell sogar ein Ausweichquartier suchen. Da die Mieter häufig sehr alt und krank sind, wird es öfter so sein, dass sie das Ende des Verfahrens nicht mehr erleben. Hinzukommt, dass Mieter künftig von Klagen abgehalten werden, weil sie fürchten, die Gutachterkosten vorstrecken zu müssen.