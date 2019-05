Neue Studien zu Immobilienpreisen Die Mieten sinken – doch dahinter verbirgt sich etwas anderes

Dabei kann von der erwähnten „expansiven Baupolitik“ derzeit ohnehin keine Rede sein, wie eine andere aktuelle Studie zeigt. Wie das Forschungsinstitut Prognos erhoben hat und am heutigen Donnerstag auf dem Wohnungsbau-Tag 2019 vorstellt, müssten in Deutschland dreimal so viele Sozialwohnungen gebaut werden wie bisher, um den Bedarf zu decken. Und nicht nur das: Gerade in den 40 Städten, in denen die Lage am angespanntesten ist, wird auch insgesamt zu wenig gebaut.