Fondsgesellschaft: Union Investment baut das Immobilienportfolio in der Krise aus

Union Investment konzentrierte sich auf Zukäufe in Deutschland und den Niederlanden, will künftig aber auch international wachsen – vor allem in den USA und Japan. Als robust in der Krise hätten sich Immobilien im Bereich Logistik und Wohnen erwiesen. Bütter sagte, er blicke mit Optimismus auf 2021 und rechne mit deutlichem Wachstum des Immobiliengeschäfts.