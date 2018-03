Forderung der Baubranche: Mit diesen Anreizen sollen mehr Wohnungen entstehen

Bundesbauministerin Barbara Hendricks verwies auf den Koalitionsvertrag von Union und SPD, in dem das Ziel festgeschrieben ist, dass der Bund den Ländern und Gemeinden Grundstücke vergünstigt überlassen soll. Das ist von 2015 bis 2017 nur in 13 Fällen geschehen. Mit einer Reform sei sie bisher am Finanzressort gescheitert, sagte die SPD-Politikerin. Zum Problem des unterschiedlichen Baurechts in Deutschland sagte Hendricks, die Länder seien nicht bereit, sich auf eine Musterbauordnung zu einigen. Sie habe das bei jeder Bauministerkonferenz angemahnt.