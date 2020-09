Gewerbeimmobilien: Londoner Büros könnten wegen Corona acht Prozent an Wert einbüßen

Nach den pandemiebedingten Büroschließungen kehren die Arbeitnehmer in den europäischen und amerikanischen Finanzzentren allmählich an ihre Arbeitsplätze zurück. Die britische Regierung hat die Menschen ermutigt, wieder in die Büros zu gehen. Trotzdem arbeiten viele aus Angst vor einer zweiten Infektionswelle und Bedenken hinsichtlich der Sicherheit in den öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin von zu Hause aus.