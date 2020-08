Hauskauf auf Pump „Das Risiko bei Vollfinanzierungen ist erheblich“

Ohne Risiken ist der Hauskauf ohne Eigenkapital also nicht.

Gerade in dem Alter, wo viele eine Vollfinanzierung anpeilen, kann sich die Lebenssituation stark ändern: Der Jobwechsel ist nur ein Beispiel. Wenn im schlimmsten Fall die Immobilie noch an Wert verloren hat, müssen die Betroffenen auch nach Verkauf noch weiter die Schulden tilgen. Das Risiko bei Vollfinanzierungen ist erheblich.



In der Coronakrise stehen Abertausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. Damit wackelt bei vielen Immobilienbesitzern auch das finanzielle Grundgerüst. Bewegen wir uns angesichts der vielen Vollfinanzierungen auf eine deutsche Subprime-Krise zu?

Das glaube ich nicht. In Deutschland wird viel konservativer finanziert als damals in den USA, bevor die Immobilienblase platze. Die Tilgungs- und Eigenkapitalquoten hierzulande sind tendenziell hoch. Probleme können natürlich an den Rändern entstehen: Im Zuge dieser scharfen Rezession wäre es wahrscheinlich, dass die Zahl der Zwangsversteigerungen zunimmt – allerdings von sehr niedrigem Niveau aus. Doch flächendeckende Preiserosion ist nicht zu erwarten, da die Nachfrage weiterhin hoch ist und es keinen nennenswerten Leerstand gibt. Anders als in den USA damals, wo viele vollfinanzierte Immobilien leer standen.