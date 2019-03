Immobilie finanzieren: So zahlen Sie Ihre Restschuld günstig ab

Was ist bei einem Wechsel der Bank zu beachten?



Besorgen Schuldner sich ihre Anschlussfinanzierung bei einer anderen Bank, können Notarkosten in Höhe von meist einigen Hundert Euro fällig werden, weil die Immobilie als Sicherheit für den neuen Kreditgeber im Grundbuch eingetragen werden muss. Die Zinsersparnis sollte natürlich stärker ins Gewicht fallen als die Notargebühr. Sehr häufig lässt sich der neue Geldgeber die bestehende Grundschuld abtreten, was laut Finanzexperte Herbst wesentlich günstiger ist. Im Zweifel können Bankkunden die gesetzlich geregelten Notarkosten in Abhängigkeit von der Höhe ihres Darlehens mit einem Gebührenrechner zum Beispiel auf der FMH-Seite überprüfen.