Immobilien als Kapitalanlage Wie Sie ein Haus kaufen

Das Interesse am Thema ist groß. 40 Prozent der Haushalte haben in der Coronapandemie festgestellt, dass sich ihre Anforderungen ans Wohnen verändert haben, zeigt eine aktuelle bundesweite Umfrage der PSD Bank Nord. Am häufigsten wird dabei ein größerer Platzbedarf genannt. Fast jeder fünfte Haushalt plant nun tatsächlich einen Immobilienkauf. In Mehrpersonenhaushalten mit Kindern ist der Wunsch besonders groß, zeigt die Befragung. Unter ihnen will jeder dritte Haushalt Haus oder Wohnung kaufen.