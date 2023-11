Immobilien „Bei 70 Prozent der Deals haben wir keinen Konkurrenten“

Bei Ihrem Portfolio fällt auf, dass Sie in Deutschland vor allem in mittleren Städten präsent sind, seltener in Großstädten. Woran liegt das?

Mehr als 50 Prozent unserer Apartments befinden sich heute in europäischen Metropolen wie Madrid oder Berlin. Wir haben aber in „kleineren“, attraktiven Städten wie Aachen begonnen, um unser Geschäftsmodell zu testen. Dabei haben wir festgestellt, dass wir gerade an diesen Standorten oft ein attraktives Angebot schaffen können und dabei gute Margen erwirtschaften. Ganz besonders in München, wo sich auch unsere Zentrale befindet, sind wir aber jederzeit auf der Suche.