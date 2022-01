Immobilien: Citi warnt vor Bonds von Firma mit Verbindung zu Aggregate/Adler

Vivion, gegründet vom israelischen Geschäftsmann Amir Dayan, geriet in der ersten Welle der Pandemie in Bedrängnis, weil es kurz davor in großem Stil Hotels gekauft hatte und eine Steuerprüfung gegen Dayan lief. Nach dem Verkauf des Berliner Projekts – früher als Ku’damm-Karree, heute als Fürst bekannt – an Aggregate erholten sich seine Bonds bis zum Sommer jedoch wieder.