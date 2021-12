Immobilien: Kanadischer Investor Brookfield steht kurz vor Mehrheit an Alstria Office

Der kanadische Immobilien- und Infrastruktur-Investor Brookfield hat die angepeilte Mehrheit am Hamburger Bürovermieter Alstria Office schon vor Beginn des offiziellen Übernahmeangebots fast sicher. Brookfield Asset Management und seine Fonds hielten bereits 43,3 Prozent an Alstria, teilte der Bieter am Montag zu Beginn der Annahmefrist für die Alstria-Aktionäre mit.