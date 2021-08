Immobilien: LEG will Wohnungen von Vonovia/Deutsche Wohnen ins Visier nehmen

Der Düsseldorfer Immobilien-Konzern LEG will Wohnungen übernehmen, von denen sich die Branchenriesen Vonovia und Deutsche Wohnen im Zuge einer Fusion trennen könnten. „Natürlich wäre das etwas, an dem wir großes Interesse haben“, sagte LEG-Chef Lars von Lackum am Dienstag in einer Telefonkonferenz. Er wisse aber nicht, ob die Wohnungen tatsächlich auf den Markt kommen werden. „Aber unser Interesse wäre natürlich da“, unterstrich er.