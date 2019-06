Immobilienboom: Baubranche knackt die nächste Rekordmarke

BerlinDank des Immobilienbooms hat die deutsche Baubranche eine weitere Rekordmarke gesetzt. Im April verbuchten die Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten bei den Bestellungen mit rund 7,6 Milliarden Euro binnen Jahresfrist ein Plus von nominal 12,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. „Das war der höchste jemals gemessene Wert an Aufträgen in einem April in Deutschland.“