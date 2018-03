Immobilienbranche: Starinvestor Buffett arbeitet mit Berliner Immobilienfirma zusammen

FrankfurtDie Firma des US-Starinvestors Warren Buffett geht eine Allianz mit dem Berliner Immobilienmakler Rubina Real Estate ein. Es sei der erste internationale Vertrag von Berkshire Hathaway Home Services, sagte deren Chef Gino Blefari am Montag. „Wir werden in den kommenden Monaten weitere renommierte Immobilienagenturen in Europa, Asien, Nordamerika und darüber hinaus zu Franchisenehmern machen.“ Zu den finanziellen Konditionen des Franchisevertrags äußerten sich die beiden Unternehmen zunächst nicht.