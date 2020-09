Immobilienkonzern: Vonovia kündigt Kapitalerhöhung an – Aktie verliert nachbörslich

Der größte deutsche Immobilienkonzern Vonovia will zur Schuldentilgung und für Zukäufe rund eine Milliarde Euro am Kapitalmarkt einsammeln. Geplant sei eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals, teilte der Dax-Konzern am Donnerstagabend mit.