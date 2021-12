Immobilienmarkt: Britische Immobilienpreise mit stärkstem Anstieg seit 2006

Die britischen Hauspreise sind so schnell gestiegen wie seit 15 Jahren nicht mehr. Von September bis November zogen sie um 3,4 Prozent im Vergleich zu den drei Vormonaten zuvor an, wie der Hypothekenfinanzierer Halifax am Dienstag zu seiner Datenanalyse mitteilte. Das ist das größte Plus seit Ende 2006. Ende November lagen die Preise damit um 8,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor. „Die Entwicklung des Marktes wird weiterhin durch einen Mangel an verfügbaren Immobilien, einen starken Arbeitsmarkt und einen scharfen Wettbewerb zwischen den Hypothekenanbietern gestützt, der die Zinssätze in der Nähe historischer Tiefstände hält“, erklärte Halifax-Geschäftsführer Russell Galley den Trend. Der durchschnittliche Preis für eine Wohnimmobilie wird mit 272.992 Pfund (321.214 Euro) angegeben - ein Rekordhoch.