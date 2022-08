Immobilienmarkt: Schluss mit Gejammer! Bezahlbarer Wohnraum ist möglich

So viel gejammert wurde in der Immobilienbranche wohl noch nie. Gründe dafür gibt es viele. Preisexplosionen bei Rohstoffen und Baumaterialien und Lieferprobleme, die jeden Bauzeitenplan pulverisieren. Hinzu kommen Zinserhöhungen im Wochentakt, energiepolitisches Förderchaos und eine zunehmende Regulierungswut der politischen Entscheidungsträger. Nie war das Bauen so teuer und kompliziert.



Weiterhin will die Bundesregierung jährlich 400.000 neue Wohnungen schaffen. Rund 100.000 davon sollen Sozialwohnungen werden. Wie das gehen soll, will das „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“, von der neuen Bauministerin Klara Geywitz ins Leben gerufen, erarbeiten. Es ist davon auszugehen, dass das Bündnis vom Abbau bürokratischer Hürden und schnelleren Genehmigungsprozessen durch Digitalisierung sprechen wird. Das klingt gut. Nur werden diese Vorhaben die extreme Wohnungsnot nicht lindern. Ein Umdenken auf allen Ebenen und mehr Raum für echte Innovationen ist nötig.