Neuordnung am Immobilienmarkt Sind Immobilien heute tatsächlich teurer als in den 1980er Jahren?

Wesentlich für die vorteilhafte Entwicklung der Erschwinglichkeit seit den 1980er Jahren war insbesondere die Zinsentwicklung. Weil die Inflation zurückging, haben sich auch die Zinsen reduziert, was Immobilien für viele Bürger bezahlbarer machte. Hinzu kam, dass in den 1990er Jahren sehr viel gebaut wurde und ein Überangebot entstand – das führte zu einer Seitwärtsbewegung der Preise bis Mitte der 2000er Jahre. Da aber die Einkommen in dieser Zeit gestiegen sind, hat sich die Erschwinglichkeit zusätzlich verbessert.



Lesen Sie auch: Lohnt sich jetzt der Kauf einer Mietwohnung? Ein Selbstversuch



In den 2010er Jahren sind die Immobilienpreise dann sehr schnell gestiegen, was aber durch noch stärkere Zinssenkungen überkompensiert wurde. Das änderte sich abrupt 2022, als aufgrund des starken Anstiegs der Inflation auch die Zinsen deutlich zulegten, so dass sich der Indexwert um mehr als 10 Punkte, also mehr als 30 Prozent, verschlechterte.