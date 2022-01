Plötzliches Aus für KfW-Förderung Herr Habeck, so vergiften Sie das Klima – statt es zu retten!

Zu meiner Verteidigung sei gesagt: Das liegt nicht an mir. Sondern am Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Das gab gerade lapidar bekannt, die Förderung für Neubauten und Sanierungen nach KfW40- und KfW55-Standard mit sofortiger Wirkung zu streichen. Eben diese wollten mein Mann und ich in der nächsten Woche für den Anbau an unsere Firmenimmobilie zur Vergrößerung der Büroflächen beantragen. Wir hätten sogar den hochwertigeren Standard gebaut, also nach KfW40 mit mehr Dämmung und mehr Solaranteil. Der Energieberater hatte sein Werk getan, die Architekten haben mehrfach umgeplant, die Finanzierung war geklärt. Und jetzt: Alles zurück auf Anfang.