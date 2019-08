Probleme beim Eigenkapital Immer weniger junge Leute beziehen eigene vier Wände

Im europaweiten Vergleich liegt Deutschland bei der Eigentumsquote auf dem vorletzten Rang – nur in der Schweiz leben mehr Haushalte zur Miete. Besonders hoch ist der Anteil der Haushalte im eigenen Heim in Baden-Württemberg mit 54,4 Prozent, gefolgt von Niedersachsen mit 54 Prozent. In den ostdeutschen Bundesländern blieb die Wohneigentumsquote in allen Bundesländern unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt. Am niedrigsten ist die Quote in Berlin mit 18 Prozent.