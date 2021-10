Quadratmetermieten und -preise Hier gibt es den meisten Wohnraum fürs Geld

Sehr ähnlich sind sich laut Untersuchung Frankfurt am Main und Hamburg. Im Schnitt gibt es in Frankfurt am Main für 1500 Euro Mietwohnungen von 83 Quadratmetern, in Hamburg sind es 85 Quadratmeter. Auch das Umland unterscheidet sich kaum (Frankfurt/Main: 106 Quadratmeter; Hamburg: 108 Quadratmeter). Ebenso vergleichbar sind die Städte beim Eigentum: In Frankfurt am Main bekommen Käufer für 400.000 Euro im Schnitt 71 Quadratmeter Eigentumswohnung, in Hamburg 73 Quadratmeter. Der Unterschied zwischen den Städten wird dafür im Umland größer. Die Eigentumswohnungen um Frankfurt am Main sind durchschnittlich 94 Quadratmeter groß, im Hamburger Umland sogar 99 Quadratmeter. Auch bei den Einfamilienhäusern werden die Differenzen deutlich: in Frankfurt am Main 117 Quadratmeter, im Umland 148 Quadratmeter, in Hamburg 109 Quadratmeter und im Umland 135 Quadratmeter. Während das Angebot an Einfamilienhäusern in und um Frankfurt am Main gleich groß ist, ist es in Hamburger Umland im Vergleich zum Stadtgebiet zehnmal so groß.