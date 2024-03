Signa-Gründer Auch die Privatstiftung von René Benko ist insolvent

Nach der Privatinsolvenz von Signa-Gründer René Benko hat nun auch seine Familienstiftung Insolvenz angemeldet. Über das Vermögen der Familie Benko Privatstiftung sei am Landesgericht ein Konkursverfahren eröffnet worden, teilten die beiden österreichischen Kreditschutzverbände KSV1870 und Alpenländischer Kreditorenverband (AKV) am Donnerstag mit. Laut Insolvenzeröffnungsantrag habe die von René und seiner Mutter Ingeborg Benko 2001 gegründete Stiftung offene Verbindlichkeiten in Höhe von 854 Millionen Euro.