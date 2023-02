Studie zeigt So groß ist das Problem der Indexmieten wirklich

Gerade einmal 2,2 Prozent der deutschen Mieter haben demnach Mietverträge unterschrieben, die eine Indexmiete vorsehen. Selbst Staffelmieten sind wenig verbreitet. Jene Verträge also, die vorher festgelegte Preissteigerungen in Schritten vorsehen (die in der Regel weit unter dem jetzigen Inflationsniveau liegen). Sie betreffen drei Prozent der Verträge. Mit über 92 Prozent hat die große Mehrheit der Mieter demnach Mietverträge ohne vorher festgelegte Preissteigerungen.