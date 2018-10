Tarife für Singles, Paare und Familien Die fairsten Gasanbieter für Ihren Haushalt

Am meisten würde ein Haushalt mit 100 Quadratmetern Wohnfläche laut Ranking aktuell in Schwerin sparen. Hier würde die Gasrechnung beim Wechsel zum günstigsten Anbieter um 655 Euro sinken, sich damit gegenüber dem Grundversorgungstarif mehr als halbieren. In Siegen, in Nordrhein-Westfalen, wäre die Ersparnis mit knapp 189 Euro am geringsten. Vor allem die Netzgebühren, die jeder Anbieter einrechnen muss, haben Einfluss auf das Preisniveau vor Ort. Über den Abstand zwischen den Preisen des Grundversorgers und denen der Konkurrenten entscheidet dann vor allem die lokale Wettbewerbssituation. Je mehr Wettbewerber aktiv sind, desto eher entsteht ein Preiskampf. Preisgünstige Anbieter können trotz eines solchen Preiskampfs auf ihre Kosten kommen. „Es gibt viele Kunden, die nach einem Wechsel glauben, das würde auf Dauer reichen. Die wechseln dann auch nicht, wenn ihr Anbieter etwa ohne Neukundenbonus gar nicht mehr besonders günstig ist", sagt Unternehmensberater Klaus Kreutzer. Sowohl in Tarifen mit als auch solchen ohne Neukundenbonus müssen Haushalte die Preise im Blick behalten.