Vonovia: Deutscher Wohnungsriese vermietet bald in Schweden

„Der Wohnungsmarkt in Schweden ist der in Europa, der dem deutschen am ähnlichsten ist“, weiß Buch. Die Vermieterschaft ist heterogen, besteht aus staatlichen, genossenschaftsähnlichen, privaten und börsennotierten Unternehmen. Die Bestandsmieten ohne Erhöhungen nach Modernisierungen steigen ähnlich wie in Deutschland um 1,6 Prozent im Jahr. Die Mieten seien zu dem nach einem System reguliert, dass dem deutschen Mietspiegel-Verfahren ähnele, erläutert Buch.