Wohnimmobilien Boom – und (k)ein Ende?

Im Vergleich zu den Quadratmeterpreisen von Wohnungen und Häusern in Großstädten mögen die Werte vernachlässigbar erscheinen. Doch hinter dem bundesweiten Durchschnitt verbirgt sich, ähnlich wie bei den Immobilienpreisen auch, eine extreme Spreizung. Das zeigt sich schon bei den Werten der Bundesländer: Während Bauland in Bayern 349 Euro je Quadratmeter kostet, waren es in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern nur 46 bis 63 Euro.



Ein echter Kostenfaktor ist Bauland vor allem in den Städten. In den 14 größten Städten mit wenigstens 500.000 Bewohnern müssen Kaufwillige durchschnittlich rund 1200 Euro einplanen, allein für jeden Quadratmeter an Bauland. In Gemeinden mit unter 2000 Einwohnern sind es hingegen nur gut 70 Euro, erneut auf den bundesweiten Durchschnitt bezogen.