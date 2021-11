Wohnnebenkosten So stark belasten Heizkosten und Co. die Mieter

Am günstigsten lebten Mieter 2019 in kleinen Gemeinden mit unter 5000 Einwohnern (im Median fallen dort nur 0,68 Euro pro Quadratmeter und Monat an), am meisten zahlen sie für die kalten Nebenkosten in Großstädten ab einer halbe Million Einwohner (im Median 1,28 Euro pro Quadratmeter ). Als Hauptgrund für die großen Unterschiede machen die IW-Ökonomen die unterschiedlichen Gebäudetypen in Stadt und Land aus. Im urbanen Raum dominieren Mehrparteien-Geschosswohnungen. Die Betriebskosten fallen hier höher aus, weil ein größerer Reinigungsaufwand besteht und beispielsweise Aufzüge betrieben werden müssen.