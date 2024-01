Wohnungsmarkt Möblierte Wohnungen boomen – und treiben die Mieten noch höher

Eigentlich richten sich möblierte Wohnungen vordergründig an ausländische Fachkräfte, die neu in Deutschland sind und fürs Erste eine bereits eingerichtete Wohnung suchen. Doch weil viele Einheimische am normalen Mietmarkt schlicht keine Wohnung mehr finden, ziehen auch sie zumindest übergangsweise in diese teuren Wohnungen.