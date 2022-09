Wohnungsnot Auch die Polizistin und der Pfleger wollen gut wohnen

Es sind die viel titulierten Krankenschwestern und Polizisten, die in dieser verschärften Lage oft leer ausgehen. Eigentumswohnungen fanden schon immer ihren Markt in höheren Segmenten. Da klafft also eine Lücke. So müssen Menschen aus der Mitte der Gesellschaft in Großstädten oft buchstäblich sehen, wo sie bleiben können. Meist ist das die Wohnung, in der sie gerade sind. Da leben dann gestandene Krankenschwestern und Polizisten in Wohnungen, die so winzig sind, dass eine Familiengründung in weite Ferne rückt. Andere sehen sich gezwungen, im Alter jenseits der 20 im Kinderzimmer bei den eigenen Eltern zu bleiben. Wenn aber Gruppen, die mit ihrem Job das Land am Laufen halten, Basics ihrer Lebensgestaltung nicht mehr bezahlen können, hat das fatale Signalwirkung.