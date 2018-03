Zusammenschluss mit Immofinanz: Abgeblasene Fusion macht CA Immo interessant

FrankfurtDie vorerst abgeblasene Fusion mit dem Rivalen Immofinanz hat den Aktien von CA Immo am Donnerstag Rückenwind gegeben. Außerdem kletterte das operative Ergebnis des österreichischen Immobilienkonzerns im vergangenen Jahr um mehr als 16 Prozent auf 106,8 Millionen Euro an. Die CA-Immo-Aktien stiegen um bis zu 5,8 Prozent auf ein Fünf-Wochen-Hoch von 25,54 Euro und waren mit Abstand größter Gewinner an der Börse in Wien. Immofinanz-Titel notierten ein halbes Prozent fester.