Betriebsvermögen Wird die Nachfolge im Unternehmen zur Steuerfalle?

Die Folge: Alle stillen Reserven im Grundstück werden aufgedeckt, so, als ob Sie das Grundstück verkauft hätten und einen Gewinn versteuern müssen. Ihr Steuerberater warnt Sie also zu Recht vor der in diesem Fall drohenden Steuer.



Um dieses Problem zu umgehen, bieten sich verschiedene Optionen an – die Sie selbstverständlich individuell mit Ihrem Steuerberater abstimmen sollten: Erstens könnten Sie das Grundstück Ihrem Sohn gemeinsam mit Ihrem Anteil von einem Prozent schenken. Das geht natürlich nur, wenn Sie wirtschaftlich nicht mehr auf das Grundstück angewiesen sind. Das Grundstück würde dann Sonderbetriebsvermögen bleiben, stille Reserven würden nicht aufgedeckt und es fiele keine Ertragsteuer an.