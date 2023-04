Blitzer-Marathon „Jeder zweite Bußgeld-Bescheid ist angreifbar“

Welche?

Das fängt schon beim Messgerät an. Wenn Polizisten Laserpistolen benutzen, dann sind diese der Überprüfung gänzlich entzogen. Da schaut ein Messbeamter drauf, liest eine Zahl ab, die von einem anderen übertragen und per Funk weitergegeben wird. Da können sich Fehler einschleichen. Die größte Fehlerquelle ist der Mensch. Der Beweis beruht auf der Zeugenaussage des Messbeamten vor Gericht. Wenn er sich nicht an den konkreten Temposünder erinnern kann, weil er an dem Tag viele Messungen gemacht hat und weil der Fall schon ein halbes Jahr zurückliegt, kann ein Verfahren schon mal mit einem Freispruch enden. Wenn er sich aber am Tattag gut vorbereitet und Notizen gemacht hat, wird seine Aussage vor Gericht glaubwürdiger und steigert die Überzeugungskraft für das Gericht.