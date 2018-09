Containerinvestments Gründer von Container-Vermieter P&R sitzt in U-Haft

MünchenDer Gründer des insolventen Container-Vermieters P&R sitzt in Untersuchungshaft. Heinz Roth sei am Mittwoch festgenommen worden, sagte Oberstaatsanwältin Anne Leiding am Donnerstag in München. Die Ermittler legen ihm Anleger-Betrug zur Last, vermutlich in Milliardenhöhe. Insolvenzverwalter Michael Jaffé hatte aufgedeckt, dass von 1,6 Millionen Containern, die P&R an rund 54.000 Anleger verkauft hatte, nur 618.000 existierten.