Durchschnittsgehalt Deutschland So viel Lohn erhalten Deutschlands Arbeitnehmer im Schnitt

So lag das von der GfK bezifferte Nettoeinkommen in Europa bezogen auf das Gesamtjahr 2023 bei 17.688 Euro pro Kopf. Europaweit liegt Liechtenstein mit einem durchschnittlich verfügbaren Nettoeinkommen von 68.843 Euro Euro pro Kopf an der Spitze. Die Arbeitnehmer in Liechtenstein haben somit ein Nettoeinkommen, welches fast vierfach so hoch ist, wie das europäische Durchschnittseinkommen von 17.688 Euro. Die Schweiz belegt Platz zwei mit einem verfügbaren Nettoeinkommen von 49.592 Euro pro Kopf. Danach folgt Luxemburg mit 40.931 Euro durchschnittlichem Nettoeinkommen.