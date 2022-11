Einladung zum Expertengespräch Wie Sie jetzt beim Immobilienübertrag Steuern sparen

Nun sollen mit dem Jahressteuergesetz einige Stellschrauben bei diesen Bewertungsverfahren neu justiert werden. Offiziell geht es dabei nur darum, die Regeln an die schon 2021 geänderte Immobilienwertermittlungsverordnung anzugleichen. Bislang liegt nur ein Entwurf des Gesetzes vor, die Details stehen also noch nicht fest. Doch das Ergebnis ist absehbar: „Die geplanten Änderungen können sich erheblich auf die erbschaft- und schenkungssteuerliche Wertermittlung auswirken. Nach überschlägigen Berechnungen sind im Einzelfall bis zu 50 Prozent Wertsteigerung möglich, was zu deutlich höheren Schenkungssteuern führen kann“, sagt Ecovis-Steuerberater Christopher Gampert in Bayreuth.