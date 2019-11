Hawala: Wie sich Millionen aus dem Land schaffen lassen

„Hawala“ bezeichnet eine Möglichkeit, Geld zu versenden – aber ohne Zeitverzögerung und anonym. Wie funktioniert das?

Hawala steht für ein Zwei-Töpfe-System. Das heißt, dass Sie als Zahler an einem Ort, sagen wir in Frankfurt, Geld an einen Händler zahlen, der Teil eines Netzes ist. Der entsprechende Händler am Ort des Empfängers, sagen wir in Somalia, zahlt den Betrag dann wieder in bar aus. Sie haben kein Konto bei dem Händler, der Empfänger in der Regel auch nicht. Das ganze System basiert auf Vertrauen. Es gibt eine Nachricht, einen Code, die dem Auszahlenden sagen, wieviel er auszahlen soll.