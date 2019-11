Konsum Inkasso-Firmen: Online-Käufer zahlen am schlechtesten

Die Inkasso-Branche steht immer wieder in der Kritik, unter anderem wegen hoher Gebühren für Schuldner. Auch Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte moniert, die Gebühren stünden oft in keinem Verhältnis zum Aufwand der Inkasso-Unternehmen. Deshalb sollen sie nun per Gesetz gesenkt werden. Derzeit dürfen Inkassofirmen auch bei kleinen Forderungen Gebühren und Auslagen von bis zu 70,20 Euro in Rechnung stellen, künftig sollen es noch 37,80 Euro sein.