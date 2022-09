Neu geplantes Stufenmodell CO2-Umlage: Der Ampel unterlaufen schwere handwerkliche Fehler

Absurd wird der Aufruf jedoch im Zusammenspiel mit der für 2023 neu geplanten CO2-Umlage bei den Heizkosten. Am Freitag haben die parlamentarischen Beratungen dazu begonnen. Das Kabinett hatte sich schon im Mai auf die Ausgestaltung dieser Umlage geeinigt. Das Problem: Im Ergebnis führt die nun dazu, dass Mieter einen höheren Anteil an den CO2-Kosten tragen müssen, wenn sie besonders sparsam heizen. Sie werden also für politisch erwünschtes Verhalten bestraft.



Geplant ist ein Stufenmodell, bei dem Vermieter umso stärker an den CO2-Zusatzkosten beteiligt werden, je weniger energieeffizient die Immobilie ist. Weil Daten dazu aber meist fehlen, wird die Energieeffizienz aus dem Energieverbrauch abgeleitet. Sprich: Wenn Mieter in einem schlecht gedämmten Haus nun kaum heizen, dann wird die Immobilie für die CO2-Umlage als energieeffizient deklariert. Die Vermieter müssen dank sparsamer Mieter dann einen geringeren Anteil an der CO2-Umlage tragen. Dafür haben sie jedoch keinen Beitrag geleistet, beispielsweise durch den Austausch einer veralteten Heizung. Ihr Anreiz, Mietshäuser zu sanieren, ist geringer.