Versorgungssicherheit Die Gasumlage muss bleiben!

Wer so argumentiert geht von gleich zwei falschen Annahmen aus: Weder die Verstaatlichung von Uniper noch die Gasumlage sind Beiträge zur Senkung der Gaspreise. Mit der Übernahme des größten deutschen Gashändlers ist der Staat nur seiner Pflicht zur Daseinsvorsorge nachgekommen. Ohne die Übertragung der Anteile an die Bundesrepublik wäre Uniper bankrott gewesen und Millionen Menschen und Unternehmen hätten ohne Gas dagestanden. Es geht dabei also einzig und alleine um Versorgungssicherheit.