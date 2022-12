Neue Grundsatzurteile Wann Urlaubsansprüche kein Verfallsdatum haben

Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?

Zobel: Bislang unterlagen auch Urlaubsansprüche den generellen Verjährungsfristen – mit der Folge, dass Urlaub, den ein Arbeitnehmer nicht genommen hatte, spätestens nach drei Jahren verfiel. Eine solche Verjährung hatte der Europäische Gerichtshof im September allerdings an die Bedingung geknüpft, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auf diesen Umstand – also die Tatsache, dass sein Urlaubsanspruch verjähren kann – regelmäßig hingewiesen hat. Wichtig ist, dass die Hinweispflicht des Arbeitgebers ausgehend von der Rechtsprechung des EuGH auch langzeitkranke Arbeitnehmer umfassen kann – etwa für das Kalenderjahr, in dessen Verlauf die Arbeitsunfähigkeit eingetreten ist. Dieser Auffassung ist das BAG nun mit seinen Entscheidungen vom heutigen Dienstag eins zu eins gefolgt. Das bedeutet, dass es die automatische Verjährungsgrenze nicht mehr gibt. Die Verjährung eines Urlaubsanspruchs nach drei Jahren greift nur noch in Kombination mit einem Hinweis des Arbeitgebers: Der Arbeitgeber muss seine Arbeitnehmer also regelmäßig darauf hinweisen, dass ihre Urlaubsansprüche verjähren können.