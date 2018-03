Schäden: So hilft das Finanzamt bei Unwetterschäden

Wenn Sie mit den Ausgaben nicht die zumutbare Eigenbelastung überschreiten, können Sie professionell ausgeführte Reparaturarbeiten als Handwerkerleistungen absetzen. Dafür gibt es eine gesonderte Steuerermäßigung, mit der bis zu 1.200 Euro pro Jahr geltend gemacht werden können – allerdings nur für die Arbeitsstunden, nicht für das Material. 20 Prozent der Bruttoarbeitskosten dürfen in der Steuererklärung angesetzt werden. In aller Regel verlangt das Finanzamt außerdem einen Nachweis, dass der Rechnungsbetrag überwiesen wurde. Barzahlungen erkennt die Behörde nicht an.