Steigende Mieten Neue Mietpreisbremse kommt – das müssen Sie wissen

Wohnraum ist in vielen Städten knapp und die Mieten für Wohnungssuchende kaum noch erschwinglich. Mit der 2015 verabschiedeten Mietpreisbremse wollte die Regierung dem Einhalt gebieten – und musste später einräumen, dass das nicht wie gewünscht funktioniert. Nun startet Bundesjustizministerin Katharina Barley (SPD) eine neue Offensive gegen zu hohe Mieten: Die Mietpreisbremse wird in vielen Punkten verschärft, konkretisiert und nachgebessert. Sie soll am heutigen Donnerstag im Bundestag beschlossen werden und ab dem 1. Januar 2019 in „angespannten Wohnungsmärkten“ gelten, die die Bundesländer benennen. Was Mieter und Vermieter jetzt wissen müssen.