Steuerapps im Praxistest Taxfix: Ein Superlotse durch das Steuer-Wirrwarr

Insgesamt werden Nutzer sehr gut geführt und mit vielen Informationen und Erklärungen unterstützt. Ganz selten wäre noch mehr Hilfe schön. So sollen Ehepaare selbst entscheiden, ob sie eine gemeinsame Steuererklärung abgeben wollen ("Zusammenveranlagung") oder einzelne für beide Partner. Besser wäre, wenn die App am Ende selbst prüft, welche Option vorteilhaft ist. In den Erklärungen findet sich an dieser Stelle der Hinweis, dass Nutzer beide Fälle durchspielen könnten und die Ergebnisse vergleichen sollten. Allein dieser Hinweis ist eines digitalen Steuerhelfers eigentlich nicht würdig. Diese Prüfung sollte automatisiert werden. An anderen Stellen unterstützt Taxfix aber perfekt, etwa bei der Berechnung der Wegstrecke zur Arbeit oder der Anzahl von Tagen am Arbeitsplatz.