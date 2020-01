Urteil in Australien: Gericht – Suchmaschine Trivago zeigt nicht die günstigsten Hotels

Der Hotel-Suchmaschinenbetreiber Trivago ist in Australien wegen Irreführung von Verbrauchern verurteilt worden. Die Suchmaschine zeige – anders als Trivago in Werbeanzeigen und auf der Website selbst behaupte – nicht die günstigsten Hotels an, sondern die, von denen das Unternehmen die höchsten Provisionen bekomme, sagte der Vorsitzende der australischen Wettbewerbs- und Verbraucherschutz-Kommission (ACCC), Rod Sims, am Dienstag.