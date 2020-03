Weltreise in Corona-Zeiten Wie das Virus einen Steuernomaden bedroht

Über Dubai reiste er deshalb nach Sao Paulo. „Ich bin froh, es gerade noch so nach Südamerika geschafft zu haben“, sagt Heuermann. Gestern habe Brasilien seine Grenzen nun für alle EU-Bürger geschlossen. Weil er in Paraguay und Panama lebenslang dauerhafte Aufenthaltsgenehmigungen hat, kommt er weiterhin in diese Länder. Dort drohten wegen Corona aber potenziell Zwangsquarantäne und Ausgangssperren. Er wollte deshalb eigentlich einstweilen in Brasilien bleiben.



Weil der Euro gegenüber dem Brasilianischen Real aufgewertet habe, sei das Leben in Brasilien momentan besonders günstig. Bis vor wenigen Tagen war das Leben durch die Schutzmaßnahmen vor Corona auch relativ wenig eingeschränkt. Heuermann wollte noch in den Süden des Landes fliegen. Denn vor dem Coronavirus und der damit verbundenen Covid-Erkrankungen macht er sich bislang keine Sorgen. Er gehöre wohl „eher zu den Verharmlosern“, sagt Heuermann. Seine internationale Krankenversicherung, für die er nur 90 Euro Beitrag pro Monat zahlt, decke eine mögliche Behandlung ab. Weltweit.