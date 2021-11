WiWo-Top-Kanzleien: Das sind die besten Anwälte für Patent- und Urheberrecht 2021

Die Angestellten müssen dem Unternehmen ihre Erfindung anbieten und das muss in einer Vier-Monats-Frist entscheiden, was es damit tun will. Läuft die Frist ab, kann der Angestellte selbst über das Patent verfügen. Oft geht es in den Patenten um Nebensächlichkeiten wie einen Verschlussmechanismus für ein Fenster oder seine Aufhängung im Dachrahmen. Die Regeln für solche Erfindungen aber müssen so gestaltet sein, dass sie zu einem vertretbaren Ergebnis führen, egal, ob es um Millionen geht oder wenige 1000 Euro. Dafür eine Lösung zu finden, ist eine große Herausforderung für alle Konzernjuristen, darüber reden aber will kaum einer. Auch nicht bei Robert Bosch, dem mit zuletzt 4033 Patentanmeldungen in dieser Hinsicht eifrigsten Unternehmen, wo ein Unternehmenssprecher auf vertrauliche Vergütungsfragen verweist.