Diskussion um Pflegekosten Vorbild Schweiz? Wie ein Land seine Beamten abschaffte

Doch hier hören die Parallelen zu Deutschland auch schon auf, warnt Thomas Widmer, Politikprofessor an der Universität Zürich: „Die Systeme in Deutschland und der Schweiz sind kaum vergleichbar.“ So gab es in der Schweiz auch vorher keine Verbeamtung auf Lebenszeit, sondern der Beamtenstatus wurde nur für vier Jahre erteilt und konnte dann erneuert werden. Viele der 100.000 Nicht-mehr-Beamte in der Schweiz waren oder sind übrigens bei der Post oder der Bahn tätig – Bereiche also, die auch in Deutschland immer weniger Beamte beschäftigen. In sogenannten Hoheitsaufgaben wie etwa der Justiz oder der Strafverfolgung aber sind die Staatsdiener auch in der Schweiz bis heute verbeamtet.