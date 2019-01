 Pflegeversicherung : Streit um Finanzierung der Pflegekosten

Von Seiten des Koalitionspartners SPD bekräftigte hingegen der stellvertretende SPD-Fraktionschef Karl Lauterbach die Forderung nach einer sogenannten „Bürgerversicherung“, in die nicht nur Angestellte, sondern auch Beamtinnen und Beamte sowie Selbständige einzahlen sollen „Wir werden die steigenden Kosten in der Pflege auf Dauer nur finanzieren können, wenn auch Beamte und Privatversicherte in Zukunft Beiträge in die gesetzliche Pflegeversicherung einzahlen“, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Diese Gruppen würden am meisten vom Pflegesystem profitieren, zahlten aber zum Teile deutlich niedrigere Beiträge.